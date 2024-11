Trasporta frutta e verdura con un furgoncino ma è tutta una copertura, dietro si cela il business della droga. Finisce agli arresti domiciliari il 26enne C.F., commerciante del posto. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane non è sfuggito ai segugi del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano che dopo un’attività di pedinamento ed appostamento hanno beccato l’indiziato in un magazzino mentre erta intento a scaricare la merce.

I poliziotti rinvengono alcune buste di cellophane contenente marijuana per un peso complessivo di 300 grammi circa, nonché un bilancino di precisione, utilizzato per il successivo frazionamento della sostanza in dosi.