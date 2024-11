I carabinieri hanno rinvenuto abilmente occultati all'interno di un garage, 250 grammi di marijuana già confezinata in involucri di plastica, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento

I Carabinieri della Stazione di Polistena, ieri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, N.M., di 54 anni, ed il figlio N.V., di 25, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, abilmente occultati in un vano adibito a garage, 250 grammi circa di marijuana, già confezionata in 3 involucri di plastica,2 bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Padre e figlio sono stati arrestati e la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.