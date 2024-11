Un diciannovenne di San Ferdinando in manette all’interno della Scuola agenti allievi di polizia di Vibo dopo essere stato sorpreso con 10 chilogrammi di marijuana occultati in un trolley sistemato all’interno di un pullman di linea diretto al nord

Vibo Valentia - Dieci chilogrammi di marijuana, perfettamente occultati in un trolley, ben sistemato all’interno di pullman di linea partito da Gioia Tauro e diretto a Nord. Un carico che però a destinazione proprio è arrivato. L’autobus ha infatti variato leggermente il percorso e nella sua tappa vibonese è stato dirottato all’interno del cortile della Scuola allievi agenti di Polizia. E qui che gli investigatori del Commissariato di Gioia Tauro, diretti dal vice questore aggiunto Angelo Morabito, in collaborazione con la Squadra mobile di Vibo Valentia, hanno scoperto tutto. Le informazioni acquisite circa un trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente si sono quindi rivelate giuste. Gli agenti hanno invitato i passeggeri a scendere dal pullman con il proprio bagaglio e quindi sono riusciti ad individuare il proprietario del trolley rosso inizialmente non ritirato. Al interno della valigia i poliziotti hanno scovato 22 confezioni sotto vuoto di marijuana per un peso di oltre 10 chili. Nei guai è finito un diciannovenne incensurato di San Ferdinando, Salvatore Costa. Inevitabile l’arresto scattato davanti ai giovani allievi della scuola di polizia che hanno assistito ad una vera e propria lezione pratica