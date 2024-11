Oltre due chili e mezzo di sostanza stupefacente sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Aosta. Nella stessa operazione, per prodotti contraffatti, denunciato un valdostano

Oltre due chili e mezzo di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Aosta nel corso di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Erano nascosti in un appartamento nella cintura cittadina. In carcere è finito A.G., 24 enne di Polistena, con precedenti penali per spaccio e consumo di stupefacenti.

Il blitz è scattato a seguito della perquisizione del soggetto, che aveva con sé un involucro con oltre 50 grammi di marijuana. Successivi accertamenti a casa sua hanno permesso di trovare altre 10 buste di 'erba', conservata sottovuoto. Procedura architettata per tentare di sfuggire all'olfatto dei cani antidroga.

Nell'ambito dell'operazione è stata controllata anche l'auto di un valdostano, F.M., all'interno della quale sono stati trovati due orologi di pregio, un Rolex ed un Cartier, verosimilmente contraffatti. Altri quattro orologi, a marchio Rolex, probabilmente falsi, sono stati scoperti a casa dell'uomo che è stato denunciato a piede libero.