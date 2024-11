L'uomo, già ai domiciliari, deteneva anche armi e munizioni scoperte dai carabinieri. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro

I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato, un 42enne pregiudicato, già agli arresti domiciliari, per detenzione abusiva di armi e munizioni e per coltivazione di sostanza stupefacente. In particolare i militari, giunti per i controlli di routine nell’appartamento dell’uomo, situato nel centro storico, avendo avvertito un odore che richiamava alla marijuana hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo, in una piccola serra posta vicino al davanzale, 6 vasi con all'interno 21 piantine dello stupefacente in fase di coltivazione.

Fucili e cartucce nascoste nell'armadio

Il controllo inoltre, consentiva di scovare, nascosti all’interno di un armadio, tre fucili da caccia calibro 12 illegalmente detenuti, una carabina ad aria compressa, una cartuccera con 30 cartucce a pallini calibro 12, altre 654 cartucce di varie marche delle quali 10 a palla unica e le restanti a pallini. Trovate anche tre confezioni con polvere da sparo dal peso complessivo di oltre un chilo e 200 grammi e macchinari per la realizzazione domestica delle munizioni. Indagini sono in corso per accertare l’eventuale utilizzo delle armi e della polvere da sparo. Tutto il materiale è stato sequestrato.