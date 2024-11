Una denuncia per lesioni personali. A presentarla il comandante della polizia municipale di Marina di Gioiosa Jonica Lucy Molinaro che ha denunciato il sindaco Geppo Femia. Secondo una prima ricostruzione i fatti sarebbero avvenuti giovedì pomeriggio nei locali del municipio. Dopo il movimentato episodio l’ufficiale è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Locri, dove è stato visitato dai sanitari e dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il comandante Molinaro, che in paese è conosciuta per cultura del lavoro e spirito di servizio, per il momento non intende rilasciare dichiarazioni, ma si dice provata per quanto accaduto e fiduciosa nella giustizia. Continua a leggere su IlReggino.it