Un incendio, sulla cui origine sono in corso accertamenti, ha distrutto nella tarda serata di ieri l’autovettura di Domenico Vestito, ex sindaco di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride. L’auto, una Dacia Duster, era parcheggiata davanti all’abitazione di Vestito, in via Brigida Postorino, zona centrale di Marina di Gioiosa Jonica. Sul posto a domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le indagini di rito, anche se la dinamica lascia propendere per un gesto intimidatorio. Al vaglio degli investigatori le immagini acquisiti dai circuiti di videosorveglianza delle abitazioni vicine.

Primo cittadino di Marina di Gioiosa dal 2013 al 2017 e già componente dell’ufficio di presidenza di Avviso Pubblico (l’associazione nata per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità), Vestito da amministratore locale era già stato bersaglio di intimidazioni. Attualmente è funzionario amministrativo dei Comuni di Camini e Caulonia.

La sua autovettura è la quarta incendiata negli ultimi mesi a Marina di Gioiosa nella stessa strada. «Ringrazio i carabinieri per la tempestività con cui sono intervenuti – ha espresso Vestito – non ho mai avuto problemi di alcuna natura con nessuno, né io né la mia famiglia. Non capisco questo gesto. Ma ormai è chiaro che non si tratta più di un fatto sporadico. E’ necessario alzare il livello di attenzione e che si assumano iniziative straordinarie di controllo sul territorio sempre più pressanti».