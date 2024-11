Il questore di Vibo Valentia ha adottato due provvedimenti di Divieto di accesso ai luoghi (Daspo urbano) nei confronti di due cittadini extracomunitari di origine cinese e maghrebina. I due stranieri erano stati più volte sorpresi e contravvenzionati nel corso di specifici servizi contro l’abusivismo commerciale e la pratica abusiva dei massaggi sulle spiagge del litorale vibonese. I provvedimenti, irrogati per la durata di 12 mesi, sono stati adottati per l’accertata violazione delle ordinanze del sindaco di Tropea del giugno scorso, emanate a tutela del decoro e della sicurezza urbana ai sensi del decreto sicurezza.

L’analisi degli atti e le valutazioni delle condotte segnalate, svolte dagli uomini dell’ufficio misure di prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia, hanno fatto risaltare che le attività illegali messe in atto dagli stranieri rappresentavano un effettivo pericolo per la sicurezza urbana. Con i provvedimenti, spiega una nota della questura, «si è voluto salvaguardare, soprattutto in relazione al prossimo periodo estivo, le condizioni di vivibilità e di decoro di specifiche aree del territorio comunale individuate dalle ordinanze del Sindaco di Tropea, anche al fine di prevenire lo svilupparsi di ulteriori fenomeni di illegalità diffusa oltre che di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica». La violazione dei daspo da parte dei destinatari comporterà l’arresto.