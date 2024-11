Tragedia sfiorata questa sera nel catanzarese. Alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa del monte Tiriolo. Sul posto i carabinieri

Dalla parete rocciosa del monte Tiriolo nel catanzarese si sono staccati dei grossi massi che sono andati a schiantarsi sulle carreggiate della strada provinciale 40 Tiriolo-Gimigliano. Il distaccamento è avvenuto in serata attorno alle 21.30 a seguito di una frana. Cinque massi e un albero hanno invaso la carreggiata, uno di essi a seguito dell'impatto con il suolo ha creato una voragine del diametro di circa un metro. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti mezzi in transito. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Tiriolo. Al momento sono in corso le fasi di pulizia del manto stradale. Domani sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia per ripristinare la sicurezza e la viabilità.



Luana Costa