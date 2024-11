Una nuova puntata della serie ideata dal nostro fotografo Saverio Caracciolo, andrà in onda questo pomeriggio alle 13.30 e in replica alle 16.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Nella puntata odierna la dura vita di un pescatore di Tropea

Andrà in onda oggi alle 13.30 e in replica alle 16.30, su LaC (canale 19 del digitale terrestre) una nuova puntata della serie 'Mastri e Mestieri', ideata dal fotografo Saverio Caracciolo. Nella puntata odierna Caracciolo ci porterà alla scoperta di uno dei mestieri più antichi della nostra terra, 'Il Pescatore'. Protagonista sarà Michele Marchese, pescatore di Tropea da generazioni.



«Uso una tecnica di ripresa molto difficile – spiega Caracciolo – una mia tecnica: scelgo una bella inquadratura, come se fosse una foto, e il soggetto ripreso si muove all’interno dell’inquadratura stessa, usando una sola macchina fotografica e completamente solo, per non alterare il contesto e far uscire il più naturale possibile l’ambiente e il soggetto ripreso. Questo per fare in modo che il telespettatore, guardando il video, abbia la sensazione di essere lì presente. Le immagini raccontano da sole il mestiere e soprattutto il reale, senza voce narrante, che può influenzare chi guarda».

