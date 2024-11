Le indagini hanno permesso di accertare un imponibile nascosto al fisco di circa 7,7 milioni di euro e un’evasione di Iva e Irpef stimata in oltre 4milioni di euro

Le Fiamme Gialle di Reggio Calabria hanno concluso una complessa attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di una ditta che ha omesso la presentazione di alcune dichiarazioni fiscali per evadere le imposte.

I militari, presa in esame una copiosa documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati alla società, hanno rilevato cospicue movimentazioni di denaro, prive di ogni giustificazione economico-contabile. Le indagini hanno dunque consentito di ricostruire l'effettivo volume d'affari conseguito, accertando un imponibile nascosto al fisco di circa 7,7 milioni di euro; inoltre sono state accertate anche un'evasione di Iva per 939.882 euro ed Irpef stimata in oltre 3,2 milioni di euro.

Il titolare dell'impresa è stato denunciato per l'infedele presentazione delle prescritte dichiarazioni ed all'omessa presentazione di alcune di esse.