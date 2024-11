La scorsa notte, a Scalea, i militari del Norm. – Sezione Radiomobile e della locale stazione dei carabinieri, sono intervenuti durante una rissa in corso all’altezza di via Fiume Lao. Nella colluttazione sono state coinvolte coinvolte circa dieci persone, tra cittadini senegalesi e giovani del posto. La segnalazione è giunta da parte di un agente di polizia in servizio al distaccamento della Polizia Stradale di Scalea, che in quel momento si trovava libero dal servizio. Solo il tempestivo intervento dei militari ha messo fine al violento episodio, verosimilmente scaturito per futili motivi. All’arrivo di diverse pattuglie dei carabinieri, si è assistito ad una fuga di massa in cui i partecipanti alla rissa hanno cercato di guadagnare l’impunità dileguandosi per le vie limitrofe.

Aggressori bloccati dalle forze dell'ordine

S.M., classe ’94, originario di Scalea, è stato bloccato dall’agente di Polizia, con il quale è nato un violento scontro, sedato in maniera risolutiva grazie all’ausilio dei militari. Al contempo, altri carabinieri hanno bloccato un secondo giovane, di nazionalità senegalese, T.N., di 28 anni, domiciliato a Scalea, il quale non ha avuto il tempo di allontanarsi e fare perdere le sue tracce.

Sgomberato il campo, gli uomini del capitano Andrea Massari hanno avuto modo di scorgere riverso per sull’asfalto S.M., senegalese di 27 anni, anche lui domiciliato a Scalea, privo di sensi. Immediata la richiesta d’intervento dei sanitari del 118 che, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato il cittadino straniero presso il Pronto Soccorso di Cetraro per le cure del caso.

Tre arresti

Ricostruito il quadro indiziario, i carabinieri hanno condotto in caserma i tre ragazzi, dichiarandoli in stato di arresto e ponendoli a disposizione della Procura della Repubblica di Paola in attesa del giudizio con rito direttissimo.