La piantagione era stata abilmente occultata in un’area difficilmente accessibile via terra

Nel corso di una servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, l’1 agosto i militari della compagnia di Gioia Tauro, dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e dell’ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno rinvenuto e sequestrato una maxi piantagione di canapa indiana.

Oltre 2000 le piante rinvenute di tipo olandese nana, dell’altezza media di 0.50mt, in pieno stato vegetativo, disposte su 2 terrazzamenti, ognuno dei quali grande mediamente 2,5 metri x 2,5 metri, abilmente occultate in un terreno demaniale in località “Contrada Pescara”.

Le piante, il cui peso complessivo è stato stimato in circa 1000 kg, avrebbero fruttato sul mercato della droga profitti per oltre 500 mila euro.

La sostanza stupefacente è stata distrutta sul posto, mentre i campioni prelevati e sequestrati saranno trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche.