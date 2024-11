Avrebbe fruttato oltre 22 milioni di euro la droga scoperta dai finanzieri in un container per il trasporto di legname. Dall’inizio dell’anno ad oggi le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente oltre una tonnellata di cocaina

GIOIA TAURO- Maxi sequestro al Porto di Gioia Tauro che si conferma crocevia di traffico illecito di droga. In un container proveniente dal Brasile la Guardia di finanza ha scoperto 111 chili di cocaina purissima. La droga, trovata dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria unitamente a funzionari dell'Agenzia delle Dogane Ufficio Antifrode di Gioia Tauro, era nascosta in un container, che trasportava legname, proveniente dal Brasile e in transito nello scalo portuale calabrese. L'operazione che ha portato al ritrovamento della droga è stata coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti, con l'utilizzo di apparecchiature scanner. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato, se immessa sul mercato, circa 22 milioni e 200 mila euro. L'attività della Guardia di finanza, in sinergia con l'Agenzia delle dogane, si inserisce nell'ambito della più generale intensificazione delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel porto di Gioia Tauro che ha portato complessivamente, dall'inizio dell'anno, al sequestro di oltre una tonnellata di cocaina. (ci)