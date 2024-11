Elevate sanzioni per un totale di 75mila euro. Il prodotto sequestrato è stato devoluto in beneficenza

I militari della Guardia Costiera di Roccella Jonica e personale della Polizia di Stato di Siderno hanno sequestrato circa 900 Kg di novellame di sarde, pronto per essere immesso sul mercato, comminando sanzioni amministrative per un totale di 75000 euro. Il prodotto sequestrato, dopo gli accertamenti sanitari di rito effettuati dal medico del Servizio Veterinario dell’ASP di Locri, che ne hanno attestato l’idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli.