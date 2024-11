L’accusa nei confronti dei sette dipendenti comunali è truffa aggravata ai danni del comune reggino e falsa attestazione della propria presenza in servizio

I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestali di Melito Porto Salvo ed al personale del locale Corpo di Polizia Municipale, hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sette dipendenti del comune di Melito Porto Salvo.



I reati contestati truffa aggravata ai danni del predetto comune e falsa attestazione della propria presenza in servizio mediante modalità fraudolente consistite nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza effettuare la timbratura del badge ovvero scambiando il proprio badge con altri dipendenti.

Al mercato o a fare la spesa anziché in ufficio

Le indagini riguardano fatti che risalgono al periodo compreso tra i mesi di marzo ed aprile del 2016 nel quale, visto l’approssimarsi delle consultazioni referendarie che si sarebbero poi svolte il successivo 17 Aprile, vennero stanziate alcune somme di denaro che sarebbero dovute servire, ai competenti uffici comunali, proprio per far fronte ai pagamenti delle ore di lavoro per il cosiddetto “straordinario elettorale”.

Le attività investigative, durate circa due mesi, hanno permesso di accertare come un nutrito numero di dipendenti, pur risultando regolarmente in ufficio a prestare ore di straordinario in favore dell’Ente pubblico di appartenenza si trovassero, invece, in tutt’altri luoghi privati.

Gli indagati oltre che scambiarsi reciprocamente i badges personali, eludendo cosi il sistema di rilevazione elettronica delle presenze, si dedicavano alle più svariate attività personali: vi era infatti chi andava al mercato a fare la spesa, chi stava in auto a leggere il giornale, chi effettuava sortite in circoli ricreativi, in supermercati o nei bar, taluni si recavano dal barbiere, chi presenziava a cerimonie funebri; chi, prediligeva prendersi cura del proprio appezzamento di terreno, chi si teneva in forma con delle vere e proprie sessioni di “running” quotidiane della durata di 30 minuti svolte all’interno del chiostro di un edificio comunale. Il tutto ovviamente e rigorosamente in orario di lavoro.

I dipendenti comunali arrestati

I dipendenti pubblici, tutti del comune di Melito di Porto Salvo, tratti in arresto nel corso dell’odierna operazione di polizia giudiziaria convenzionalmente denominata “Ubiquitas” sono:



1. Francesco Albano 61 anni, dipendente dell’Ufficio Anagrafe;

2. Giovanni Attinà 44 anni, dipendente dell’Ufficio Anagrafe;

3. Giuseppe Attinà 62 anni, messo notificatore;

4. Antonino Gatto 64 anni, dipendente dell’ufficio “Opere pubbliche e manutenzione”;

5. Vincenzo Manti 56 anni, Architetto, dirigente pro-tempore dell’ufficio “S.U.A.P. – Urbanistica”;

6. Giuseppe Marino 64 anni, dipendente dell’Ufficio Anagrafe;

7. Francesco Praticò 43 anni, dipendente dell’Ufficio Anagrafe.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati tradotti nelle rispettive abitazioni dove permarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dei relativi interrogatori di garanzia. Nei confronti di altri indagati il fip si è riservato di emettere misura interdittiva, all’esito dell’interrogatorio.