Il ‘mammasantissima’ della cosca di Melito Porto Salvo scarcerato per le gravi condizioni di salute

Melito Porto Salvo (RC)- Il tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza dei difensori del boss Natale Iamonte, Maria Caridi e Maurizio Punturieri, stabilendo che il boss non può scontare il residuo di pena in carcere per le gravi condizioni di salute in cui versa. Iamonte è affetto da una grave malattia degenerativa. L’anziano boss potrà quindi lasciare il reparto ospedaliero dell’istituto penitenziario di Milano-Opera per tornare nella sua Melito Porto Salvo.