Sigilli della Guardia costiera anche a ombrelloni e sdraio. Denunciato il titolare denunciato per violazioni di natura demaniale, urbanistiche e paesaggistico ambientali

La Guardia costiera ha sequestrato alcune strutture realizzate abusivamente in un lido sul lungomare di Condofuri. Il titolare è stato denunciato per violazioni di natura demaniale, urbanistiche e paesaggistico ambientali.

Durante un accertamento, effettuato con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il personale della Guardia costiera ha accertato la presenza di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità alle normative che regolano l'utilizzo del demanio pubblico per uso turistico - ricreativo.

I sigilli sono stati apposti ad una postazione dj su una piattaforma in piastrelle di cemento per pista da ballo, un manufatto utilizzato come postazione medica e servizi igienici, un immobile cucina in alluminio, un gazebo e ad altre strutture, una delle quali con mattoni pieni utilizzata come forno. Un'area sulla quale erano presenti ombrelloni e sdraio per oltre 700 metri quadri è stata inoltre fatta sgomberare mentre il materiale è stato sequestrato.