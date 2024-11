Una corona, un messaggio, un ricordo per onorare il sacrificio di coloro che hanno anteposto la volontà di combattere la criminalità alla salvaguardia della propria vita. Anche e sopratutto nell’anno del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il Sindacato autonomo di polizia ha voluto ricordare con una serie di iniziative sparse in tutto il paese, il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività. L’apice delle manifestazioni ha avuto luogo a Roma lo scorso 19 maggio, in una cerimonia all’Altare della Patria, raccontata nel nuovo Speciale della Capitale a cura di Matteo Occhiuto e Daniel Caceres, con la collaborazione di Giusy Criscuolo.

Memorial Day andrà in onda lunedì 23 maggio alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DDT, su LaC Sat, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.