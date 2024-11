Nella sua casa di Mendicino, alle porte di Cosenza, aveva 14 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi, 1 grammo di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento della droga e denaro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di attività illecita. Per questo una persona con precedenti è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Cosenza, nel corso di un articolato servizio di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale, rinvenuto nel corso di una perquisizione, è stato posto sotto sequestro. I militari si sono avvalsi anche di Manco, un pastore belga del nucleo cinofili di Vibo Valentia. Al termine di un altro controllo condotto a Cosenza una ragazza di 21 anni è stata segnalata all’autorità giudiziaria per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione deteneva quattro piantine di cannabis indica, 21 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.