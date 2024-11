Intorno alla mezzanotte di ieri, in piazza Annunziata a Mesoraca, nel crotonese, per cause ancora da accertare, sono andate a fuoco due autovetture. Prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Petilia Policastro con due automezzi. Secondo quanto riportano i pompieri, la situazione era abbastanza critica, poiché sono state riscontrate criticità nel raggiungere il luogo dell'incendio, sia perchè le auto erano parcheggiate accanto ad alcune abitazioni e alla chiesa dell'Annunziata. Non solo, il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato reso anche difficile dalla distanza del mezzo autopompa, che ha richiesto l'utilizzo di una condotta di oltre ottanta metri di manichette per giungere sul luogo.

Presenti sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incendio.