La Protezione Civile ha diramato un’allerta di criticità rossa sulla Calabria tirrenica. Forti venti e nevicate sono previste anche a basse quote.

Temperature sotto zero e neve anche a bassa quota, la Protezione Civile ha diramato, per le prossime ore, un allerta di criticità rossa sulla Calabria tirrenica.È arrivata anche sulla Calabria l’intensa perturbazione che, dalla mattinata di ieri ha portato un netto peggioramento delle condizioni metereologiche. Il nord Italia si è svegliato imbiancato e in serata le nevicate sono previste anche a quote basse. Il sud della penisola è stato colpito da forti venti e mareggiate particolarmente intense nelle zone tirreniche.



La nota diramata dalla Protezione Civile indica che proseguono gli effetti della perturbazione attiva sul Mediterraneo centrale e alimentata da flussi in quota di provenienza artica. Nelle prossime ore, infatti, la perturbazione manterrà condizioni di maltempo su gran parte del centro-sud, con nevicate a bassa quota sulle regioni adriatiche e forte ventilazione su gran parte del territorio italiano.



L’avviso prevede, inoltre, precipitazioni, a prevalente carattere nevoso, su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e zone orientali di Umbria e Lazio, con quota neve inizialmente al di sopra dei 300-500 metri, in successivo abbassamento fino al livello del mare e con accumuli al suolo moderati o localmente abbondanti. Si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra dei 300-500 metri sul resto della Puglia, della Basilicata e della Calabria settentrionale, ed a quote superiori ai 500-700 metri sul resto della Calabria e sulla Sicilia, con accumuli al suolo da deboli a moderati.



L’avviso prevede, infine, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani ancora criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria tirrenica e criticità arancione sulla Campania, la Basilicata e i restanti settori calabresi. Criticità gialla, invece, è prevista sul Molise e sulla punta nordorientale della Sicilia.