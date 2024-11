Era prevista per metà settimana in tutto il Centro-Sud e alla fine è arrivata: l’ondata di caldo africano già da oggi ha travolto le regioni meridionali con temperature che oscillano intorno ai 30 gradi e, in molte zone, soprattutto in Calabria e in Sicilia, li superano. La causa? Una massa d'aria molto calda che dal Mar Libico risale verso le nostre latitudini.

Eppure i giorni più “roventi” devono ancora arrivare: le previsioni parlano infatti di valori che andranno anche oltre i 35 gradi, soprattutto tra giovedì e sabato. Quasi un record rispetto agli anni passati. Complici le correnti di scirocco, che incendieranno in particolar modo il versante tirrenico ed il relativo entroterra. Chi si affaccia, invece, sul lato ionico potrà godere di un clima più fresco: grazie alla ventilazione marina, infatti, potranno esserci differenze di ben 8-10 gradi rispetto al litorale tirrenico.

Le giornate saranno soleggiate, ma non troppo: sempre in agguato delle velature alte in transito, che renderanno il cielo da poco a parzialmente nuvoloso.