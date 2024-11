Dopo un inizio del mese sotto il sole, temperature leggermente in calo e rovesci in arrivo. Previsti anche temporali tra sabato e domenica

Rovesci in arrivo e temperature in calo: il weekend alle porte si prospetta all’insegna del maltempo. Dopo un principio di luglio sotto il sole, il primo fine settimana del mese sarà decisamente più fresco.

Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, si assisterà già a fine giornata al cedimento dell'alta pressione all'altezza del Mediterraneo centrale e al transito di una circolazione depressionaria da nord verso sud lungo l'Italia nel corso del fine settimana. Ciò significa che nel weekend le regioni centrali e quelle meridionali saranno interessati da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, accompagnati da un calo delle temperature.

Sabato, in particolare, vi saranno rovesci e temporali sin dal mattino, più frequenti sulle zone interne appenniniche e sulle Marche, a tratti anche di forte intensità e a carattere di nubifragio. Fenomeni anche sull'Appennino Meridionale, la Puglia, e il resto del Sud. Miglioramento invece a Nord, specialmente la domenica. Residua instabilità si attarderà invece al Sud, con qualche rovescio o temporale su bassa Campania, Lucania, Calabria e Sicilia orientale, in attenuazione in serata.