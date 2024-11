‘Esprimo la mia soddisfazione per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della metropolitana leggera tra il Campus di Arcavacata e le città di Cosenza e Rende’.

“Questo progetto, il cui inizio è stato lungamente atteso, assume importanza strategica per lo sviluppo del nostro ateneo così come del territorio circostante". Lo dichiara il rettore dell'Università della Calabria Gino Mirocle Crisci.



"La comunità accademica dell’Università della Calabria avrà finalmente la possibilità di collegamenti più rapidi, affidabili ed efficienti per l’area urbana. Quando l’infrastruttura sarà pienamente funzionante, la mobilità e l’accessibilità ai servizi di studenti e dipendenti saranno sensibilmente potenziate, migliorando le condizioni di vita e di lavoro di tutti.



La piena integrazione del Campus nel sistema dei trasporti regionale è, inoltre, un grande vantaggio per il territorio. Finora, infatti, l’Unical è stata da molti percepita come un mondo a sé stante. Abbiamo avuto modo di avvertirlo in occasione delle recenti iniziative per aprire l’ateneo al territorio, come la Notte dei Ricercatori. Con la metropolitana lo scambio sarà costante e l’università diventerà una risorsa pienamente accessibile ai cittadini. Le iniziative culturali, le competenze, la spinta innovativa e la dimensione internazionale dell’Unical saranno a portata di mano di coloro che la vivono quotidianamente, studenti per primi, o che vorranno partecipare ai numerosi eventi che la nostra università offre.



Confidiamo che il progetto verrà portato avanti nel miglior modo possibile, rispettando i tempi e mantenendo elevati standard qualitativi”.