L’uomo, un 51enne, proprietario di un esercizio commerciale sito a Santa Domenica di Ricadi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina

Il personale della Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia e del Posto fisso di Polizia di Tropea, nella mattinata di ieri ha proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione e degli altri luoghi nella disponibilità di Roberto Ferrinda, 51enne, titolare di un bar, pluripregiudicato con precedenti specifici per droga.

Durante la ricerca, svolta con l’ausilio di unità cinofile antidroga dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, all’interno del bar gestito dall’uomo, sito in via Roma di Santa Domenica di Ricadi, dentro un armadietto nel retrobottega, è stato rinvenuto un borsello contenente denaro e una pistola semiautomatica calibro 22 in ottimo stato d’uso, con matricola punzonata, il colpo in canna ed il caricatore rifornito.

Sempre nello stesso ambiente, all’interno di un mobiletto basso ad ante scorrevoli, in mezzo a varie confezioni di caffè, veniva rinvenuto un panetto di cocaina confezionato sottovuoto, del peso di grammi 500. All’interno del bar, sotto la macchina del caffè, venivano rinvenuti due sacchetti in cellophane del tipo utilizzato per congelare gli alimenti, contenenti il primo altri 55,7 grammi di cocaina, e il secondo 8,2 grammi sempre della stessa sostanza; inoltre, dentro un barattolo di latta a poca distanza, è stata trovata un’ulteriore somma di denaro.

Inoltre, a seguito di perquisizione personale, in varie tasche dei pantaloni sono state trovate 12 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, preconfezionate (circa grammi 1,2 a dose), tramite l’arrotolamento a mo’ di caramella di piccoli lembi di plastica, per complessivi ulteriori grammi 15,7. Veniva, inoltre, rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e un bilancino elettronico di precisione.

La droga e l’arma, debitamente sottoposte a sequestro, saranno avviate presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria per gli opportuni ulteriori accertamenti; anche le somme di denaro venivano sottoposte a sequestro, trattandosi evidentemente dell’illecito provento dell’attività di spaccio.

Dopo i consueti adempimenti, il 54enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (complessivi grammi 580) e violazione della normativa sul controllo delle armi, è stato associato alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.