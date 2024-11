Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse

Autostrada chiusa in direzione nord per oltre un'ora e disagi per gli automobilisti tra gli svincoli di Altilia e Rogliano a causa di un mezzo pesante in fiamme. L'autoarticolato trasportava legname. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo divorasse il carico dopo aver distrutto la cabina del guidatore, rimasto fortunatamente illeso.