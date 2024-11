Sarebe stato causato da un colpo di sonno del conducente il singolare incidente che a Cosenza ha visto coinvolto un mezzo pesante, precipitato nel sottopassaggio di collegamento tra Via Pasquale Rossi e lo svincolo dell’autostrada, dopo aver sfondato le barriere di protezione.

L'episodio si è verificato questa mattina poco dopo l’alba, verso le 5,30. Il conducente dell’autocarro non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti della Deam Sud per la rimozione del mezzo pesante. Il tratto di strada interessato è ancora chiuso al traffico in attesa del ripristino della carreggiata.