«Mia figlia non può essersi ammazzata». Non ha più nemmeno lacrime per piangere Rosa Sainato, mamma di Cristina Pugliese, la 27enne trovata morta nei giorni scorsi nell’appartamento dove conviveva con il compagno a Caldiero, in provincia di Verona. «L’hanno trovata in bagno con il tubo della doccia avvolto attorno al collo – sono le dichiarazioni raccolte dal quotidiano “L’Arena” - ma lei non l’avrebbe mai fatta una cosa del genere».

La notizia ha gettato nello sconforto Marina di Gioiosa e Gioiosa Jonica, i comuni della Locride di origine dei genitori, molto conosciuti e stimati nelle comunità, e dove vivono ancora i parenti. Uno zio è titolare di un autolavaggio, da ieri con la saracinesca abbassata, mentre un altro lavora presso un ipermercato della zona. La famiglia di Cristina è residente da anni in Veneto a Soave, nel veronese. Lì vive anche il fratello Rocco, conosciuto per la sua attività di content creator e preparatore di auto.

Ci sono diversi elementi che non tornano agli investigatori in merito alla morte della ragazza. Il primo a essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura risulta essere il compagno 40enne Marco Cristofori: è stato proprio lui a dare l'allarme ai carabinieri dopo aver trovato il corpo senza vita della ragazza, impiccata nella doccia di casa.

Le cronache locali riportano anche le parole del fratello di Cristina. Nel suo racconto trapelano i buchi che gli investigatori stanno cercando di colmare: «Domenica mattina - ha raccontato Rocco Pugliese - ho ricevuto un messaggio di Marco Cristofori, il compagno di mia sorella che io non avevo mai voluto conoscere: mi chiedeva se l’avevo vista. Mi è sembrato strano, non ci frequentavamo. Cristina di solito passava a trovarmi in officina qualche mattina, mai con Marco».

Cristina svolgeva due lavori, come commessa alla Lidl di Arcole, in un paese dell’est veronese e saltuariamente come barista proprio a Caldiero. Sembra che l’amore con Marco fosse nato proprio al bancone del bar.

«Marco quella mattina aveva mandato un messaggio anche all’ex compagno di Cristina, altrettanto inusuale - continua il racconto del fratello della vittima - Così ho cominciato a preoccuparmi davvero. Ho cercato di contattarla varie volte durante la giornata e poi alla sera, dopo che non mi rispondeva più nessuno, nemmeno Marco, con papà siamo andati a cercarla a casa, a Caldiero».

A quel punto la scoperta della tragedia: «Ci siamo trovati davanti ai lampeggianti, ai militari. Non ci lasciavano entrare». Rocco, riporta sempre l'Arena, chiedeva informazioni a chi usciva dall’abitazione e un pezzo alla volta si è fatto un’idea. «Abbiamo saputo che c’era stata una lite davanti al bowling del paese quel sabato sera. Che la borsetta di Cristina è rimasta nell’auto di Marco. Che in casa c’era un tavolino rotto. E poi, mi domando, come ha fatto a strangolarsi da sola con il tubo della doccia? È impossibile. Oltretutto, davvero, lei un gesto simile non l’avrebbe mai compiuto».