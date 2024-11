La vicenda è avvenuta a Rosarno. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, la donna deferita a piede libero

Migliaia di munizioni, della polvere da sparo e un kit per caricamento e scaricamento munizioni sono stati rinvenuti dai Carabinieri della Compagnia di Rosarno all’interno di un magazzino adiacente all'abitazione della donna di 41 anni, G.B., che è stata denunciata.

I militari dell'Arma, in seguito ad una perquisizione nel locale in questione, hanno rinvenuto 4.178 proiettili di vario calibro; 7.380 bossoli di vari calibri; 175 colpi a pallini, calibro 12; 42 colpi a pallini, calibro 8, un kit per caricamento e scaricamento munizioni da pistole calibro 45; 9 grammi di polvere da sparo e uno stampo per proiettili da pistola calibro 9, a pinza.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre la donna stata deferita a piede libero all'Autorità giudiziaria.