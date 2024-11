#colpadiSalvini. Con questo hashtag il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta in un tweet un articolo del Giornale sulla vicenda del bracciante maliano ucciso in Calabria, titolato: “Rivolta dei migranti contro Salvini: razzista, tua pacchia è finita”. Non si fa attendere la risposta di Ernesto Magorno, senatore del Pd: «C'è ben poco da scherzare sulla morte di Sacko e sulla situazione che in queste ore si vive a San Ferdinando. Salvini invece di comportarsi da Ministro preferisce lanciare hashtag ironici».

