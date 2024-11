Tra questi anche un minore non accompagnato. Giungono sulle rive calabresi da Iran, Iraq e Afghanistan. Due feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Locri

Nuovo sbarco di migranti in Calabria. La motovedetta CP 321 è giunta in porto a Roccella Jonica con a bordo 59 persone soccorse in mare su una barca a vela.

Si tratta di 39 uomini, 16 donne e 4 minori di cui uno non accompagnato. Le nazionalità dichiarate sono quelle di Iran, Iraq e Afghanistan. Due migranti sono stati trasferiti all'Ospedale di Locri per accertamenti sanitari. (AGI)