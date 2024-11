Non si ferma l’ondata di sbarchi nella Locride. Questo pomeriggio altri 96 migranti di varia nazionalità sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera in mare aperto e condotti in salvo al porto di Roccella Jonica. Appena sbarcati tutti i profughi sono stati sottoposti al tampone molecolare e successivamente trasferiti momentaneamente nel centro di primo soccorso di Roccella, messo a disposizione dal Comune.

Con quello di oggi salgono a 16 gli sbarchi di migranti nella Locride negli ultimi due mesi.