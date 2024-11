In corso il salvataggio nello Ionio sotto il coordinamento della sala operativa Maritime Rescue Sub Center della direzione marittima di Reggio Calabria

È in corso un'operazione di soccorso per 120 persone circa nel Mar Ionio, a 19 miglia a est di Soverato. «Nel primo pomeriggio - riferisce il giornalista di radio Radicale Sergio Scandura - un dispaccio di allerta Sar Inmarsat è stato diffuso dal Centro di Coordinamento e Soccorso Itmrcc della Guardia Costiera Italiana di Roma, segnalando l'imbarcazione del caso SAR2363 con una posizione rilevata alle ore 15:07 Cet (1405z) a 19 miglia a est di Soverato. Le operazioni di ricerca e soccorso, interne alle acque territoriali italiane (Ttw), sono sotto il coordinamento della sala operativa Maritime Rescue Sub Center della direzione marittima di Reggio Calabria». Scandura ha «tracciato sulla scena Sar il pattugliatore di Frontex».