In porto sono arrivate 217 persone. Più delle metà sono donne e bambini. Hanno raccontato di essere fuggiti dalla Siria, dal Libano e dalla Palestina

CROTONE – Sono stati tutti trasferiti nel centro di prima accoglienza di Sant’Anna i 217 migranti arrivati stamani nel porto di Crotone. Erano a bordo di una carretta del mare che è stata intercettata a 20 miglia a largo delle coste libiche. Gli occupanti dell’imbarcazione sono stati salvati da un mercantile e poi trasbordati su un rimorchiatore e su una motovedetta della capitaneria e sono stati fatti sbarcare nel porto di Crotone dove hanno ricevuto i primi soccorsi. E’ il terzo salvataggio effettuato dai mezzi di stanza nella città pitagorica in meno di una settimana. I migranti – 11 uomini, 58 bambini e 48 donne – sarebbero di nazionalità siriana, libanese e palestinese. Dopo l’identificazione i migranti saranno trasferiti in altri centri d’accoglienza, probabilmente in Puglia e in Sicilia.