C'é stato un altro sbarco di migranti in Calabria, il secondo della giornata odierna. I migranti, che sono in tutto 68, così come era avvenuto stamattina per altri 53, sono stati portati nel porto di Roccella Ionica dopo essere stati soccorsi in mare da una motovedetta della Guardia costiera. Il gruppo di migranti, composto da uomini adulti, si trovava a bordo di un vecchio peschereccio con i motori in avaria.

I migranti, dopo lo sbarco, sono stati sottoposti a tampone molecolare e sistemati momentaneamente nel centro di primo soccorso di Roccella gestito dalla locale sezione della Protezione Civile. Con quest'ultimo arrivo tocca quota 28 il totale degli sbarchi di migranti negli ultimi tre mesi nella locride, 24 dei quali a Roccella Ionica. Una situazione che sta provocando problemi anche tra i volontari della Protezione civile e tra le forze dell'ordine, impegnate nei servizi di controllo 24 ore su 24.