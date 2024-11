La famiglia è originaria di Crotone. L'autore del fatto di sangue è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale

Una lite per motivi economici, poi l’accoltellamento. È un quadro familiare drammatico quello in cui si è originato l’omicidio di Vincenzo Ciconte, 47 anni. Il delitto si è consumato a Milano, in via Aretusa. A colpirlo, sarebbe stato il fratello Francesco di tre anni più giovane. Il tutto sarebbe avvenuto in piena notte sotto gli occhi della madre. La famiglia è originaria di Crotone.

Dalle prime informazioni, sembra che la vittima vessasse i congiunti con continue richieste di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. L’autore dell’accoltellamento è stato portato in gravi condizioni al Policlinico.