«In piazza, insieme, perché nessuno sia più solo». Ad oggi sono una cinquantina le associazioni che martedì 5 luglio alle ore 19 davanti alla Stazione Centrale di Milano manifesteranno a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e di tutti i cittadini che rischiano la vita contro le mafie.

«A inizio maggio è stato scoperto il progetto di un attentato nei confronti del Procuratore della Dda di Catanzaro. Una nuova minaccia alla vita del magistrato impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta – si legge in una nota -. Trent’anni dopo le stragi di Palermo, è necessario ribadire che la lotta alle mafie ci riguarda tutti e che chi combatte la criminalità organizzata non è da solo: non vogliamo altri martiri da commemorare il giorno dopo ma scendere in campo prima, per impedire l’irreparabile».

«Vogliamo sostenere Gratteri, i magistrati e le forze dell’ordine che svolgendo il proprio lavoro ci difendono dalla violenza mafiosa. Vogliamo sostenere la democrazia, messa a rischio dalle azioni criminose delle mafie. Vogliamo mettere sotto i riflettori dell’opinione pubblica il grave e pericoloso processo di infiltrazione della ‘ndrangheta in atto in tutta Italia. Il flashmob del 23 maggio scorso in piazza S. Apostoli a Roma è stato il primo passo – conclude la nota -. Sono sempre di più le associazioni e i cittadini che stanno facendo rete per ritrovarsi il 5 luglio a Milano».

Acli – ActionAid - Addiopizzo Travel - Agapanto Aps Roma - Aitr (Associazione Italiana Turismo Responsabile) - Arci Servizio Civile Calabria – Assifero- Associazione Andiamo Avanti - Casa Internazionale delle Donne - Cco – Crisi Come Opportunità - Centro per l'Autonomia Cooperativa Sociale -Cgil Calabria - Cies-Onlus -Cisl Calabria - Cnca Calabria - Comitato Addiopizzo - Comitato don Peppe Diana - Comunità Progetto Sud - Consorzio Cooperativo Nausicaa -Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II -E.V.A. Cooperativa Sociale - Federsolidarietà – Confcooperative - Fict (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) - Fondazione Corte delle madri - Fondazione San Bernardino - Forum Terzo Settore Calabria - Gaiaitalia puntocom edizioni - Goel – Gruppo Cooperativo - Human Foundation – Legambiente - Movimento M24A Equità Territoriale - Next Nuova Economia per Tutti - Nuova Cooperazione Organizzata – Nco - Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro Calabria - Progetto Policoro Calabria - Rete Recovery Sud - Associazione Il Quinto Ampliamento - Slow Food Italia - Studio Panzarani- Terra Dea di San Giorgio a Cremano - comitato #versoil23maggio - Centro Studi Rossanese "Vittorio Bachelet" - Unicobas.