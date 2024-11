Tragedia sfiorata a Mileto. All’improvviso è crollato il solaio dell’androne della locale scuola elementare “Giuseppe Morabito”. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati, nella mattinata di ieri, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Enotrio Pugliese” di San Costantino Calabro, Luisa Vitale (a cui il plesso da quest’anno afferisce), in visita con alcuni suoi collaboratori alla struttura, accompagnato da un rappresentante del personale Ata.

Non si osa pensare cosa sarebbe successo se il fatto si fosse verificato alcune settimane fa. Fino ai primi di giugno, infatti, all'interno dell'edificio si sono svolte le regolari lezioni delle classi della scuola primaria. Il 7 e l'8 giugno, tra l'altro, il plesso ha ospitato i seggi per le elezioni europee e per le comunali che hanno sancito la riconferma del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, due giorni dopo proclamato primo cittadino di Mileto proprio sulle scale interessate dall'improvviso cedimento del solaio.