Si è introdotto in casa del novantenne proponendogli risparmi sulle bollette

Si spaccia per funzionario dell'Enel e deruba un pensionato dei suoi risparmi.

E' avvenuto a Paravati di Mileto dove un uomo si è presentato in casa di un novantenne asserendo di potergli fare risparmiare sulle bollette. Entrato in casa l'uomo si è fatto consegnare il libretto della pensione custodito in una cassetta di sicurezza.

Con una scusa il malfattore ha raggirato l'anziano e presa la chiave ha aperto la cassetta impossessandosi di 1700 euro. Indagano i carabinieri