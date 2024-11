Chi sarà mai il fortunato giocatore che a Belvedere Marittimo domenica scorsa ha centrato la cinquina al gioco di Lottomatica, MillionDay? Se lo stanno chiedendo in molti nel paese dell'alto tirreno cosentino, senza però che nessuno sia ancora riuscito a risalire con certezza all'identità. D'altronde le bocche si sa sono letteralmente cucite e ai belvederesi non rimane che concentrarsi su un indizio: la giocata vincente è stata effettuata nella ricevitoria "Di Riente e Di Maggio" in Piazza Giuseppe Grossi. Per il resto, solo tanti rumors e qualche sospetto, che sta rendendo il toto-nome un intrigante grattacapo.

Una vincita milionaria

Il bottino è di quelli da capogiro, un milione tondo tondo (a cui vanno sottratte le tasse) che se investito bene potrebbe anche cambiare la vita al giocatore baciato dalla dea bendata. In caso contrario, la cospicua somma garantirà comunque un lungo periodo di prosperità. La cinquina estratta nella giornata del 14 ottobre 2018 è composta dai seguenti numeri: 16, 19, 22, 34, 37.