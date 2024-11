Ondata di solidarietà nei confronti dei giudici del Lavoro Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro. I due togati sono stati vittime di minacce contenute in un volantino fatto circolare ieri al tribunale di Vibo Valentia.

Magorno: «La Calabria vuole vivere una stagione nuova»

«Solidarietà ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro vittime di un vile atto intimidatorio che, sicuramente, non fermerà il loro prezioso lavoro». Lo scrive su Facebook il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno. «La Calabria - aggiunge - vuole vivere una stagione nuova che abbia come punto fermo la legalità, per questo non possiamo non confermare il nostro pieno sostegno a chi, ogni giorno, lavora per sconfiggere ogni forma di malaffare».

Occhiuto: «La Giunta condanna con fermezza questo squallido episodio»

«Sincera solidarietà ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, vittime di ignobili e inaccettabili intimidazioni. Siamo certi che queste assurde minacce non intaccheranno in alcun modo il loro operato». Lo scrive Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Chi utilizza violenza, anche verbale, vada individuato, isolato, e perseguito. La Giunta regionale - conclude - condanna con fermezza questo squallido e grave episodio»

Mangialavori: «Vile atto di minaccia»

«Condanno con fermezza il vile atto di minaccia nei confronti dei giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, a cui va la mia massima solidarietà. Non è accettabile che due servitori dello Stato siano oggetto di così gravi intimidazioni da parte di malviventi che non esitano a diffondere pubblicamente i loro propositi di morte. Mi auguro si faccia luce al più presto su questo ultimo e inquietante episodio, nella convinzione che i giudici Nasso e Di Mauro sapranno trovare la forza e le ragioni per continuare il loro meritorio lavoro al servizio della comunità vibonese». Così il senatore e componente della commissione parlamentare Antimafia Giuseppe Mangialavori in merito alle minacce contro i due giudici, contenute in un volantino circolato nelle ultime nel Tribunale di Vibo Valentia.

Tucci: «Si faccia piena luce»

«Desidero esprimere la mia più totale solidarietà e vicinanza ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, destinatari, nella mattinata di ieri, di gravissime minacce ad opera del sedicente gruppo "Unione per la legalità". Esorto i magistrati Nasso e di Mauro a continuare il loro prezioso lavoro agendo con serenità e professionalità come hanno sempre fatto. Auspico, inoltre, che gli organi inquirenti facciano piena luce, al più presto, sugli autori e i mandanti dell'esecrabile e delirante gesto». Lo afferma in un comunicato il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Riccardo Tucci, a proposito del volantino con minacce fatto circolare ieri mattina al Tribunale di Vibo indirizzato ai due magistrati.

Limardo: «Sconcerto unanime»

Quindi le parole del sindaco di Vibo, Maria Limardo: «È unanime – ha detto - lo sconcerto cittadino e i sentimenti di condanna del gesto, come unanime è la certezza che il grave episodio non condizionerà l’azione e la serenità dei magistrati nel loro quotidiano impegno di affermazione della legalità nella convinzione che continueranno ad esercitare la propria funzione a tutela dei cittadini, senza farsi distogliere dalla loro opera di efficace e serena applicazione della legge».