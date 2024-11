L'organismo parlamentare in una nota afferma: «La lotta alle mafie non deve conoscere sosta. Decisi e inflessibili nell’andare fino in fondo per proteggere gli uomini che difendono lo Stato»

«Tutta la commissione Antimafia esprime piena solidarietà e vicinanza ai magistrati Maresca e Gratteri». In una nota l'organismo parlamentare di inchiesta afferma che «la campagna di odio e di minacce gravissime deve non solo innalzare il livello di sicurezza per la loro incolumità, ma anche farci rendere conto che la lotta alle mafie non deve conoscere sosta. Siamo sconcertati ma anche decisi e inflessibili nell’andare fino in fondo per proteggere gli uomini che difendono lo Stato dai nemici dello stesso. Ora più di prima la reazione sarà dura e decisa».