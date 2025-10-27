L’episodio allo stadio Ceravolo macchia la festa per la prima vittoria stagionale: il responsabile rischia un Daspo pluriennale
La serata che doveva celebrare la rinascita del Catanzaro, tornato al successo dopo 223 giorni d’attesa grazie al gol di Alphadjo Cisse nel recupero del primo tempo contro il Palermo, si è trasformata in un caso di cronaca. Al termine della partita, infatti, un calciatore giallorosso è stato pesantemente minacciato da una persona presente in tribuna.
L’uomo, subito identificato dagli agenti della Digos di Catanzaro, è stato denunciato per minacce gravi e ora rischia provvedimenti amministrativi, tra cui un possibile Daspo pluriennale.
Secondo quanto ricostruito attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza dello stadio “Nicola Ceravolo”, la vicenda sarebbe degenerata in pochi istanti. Il tifoso avrebbe chiesto al giocatore di consegnargli la maglia indossata durante la gara; di fronte al rifiuto, avrebbe reagito in modo violento, pronunciando frasi intimidatorie e persino minacce di morte.
L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione precipitasse ulteriormente. L’episodio è avvenuto nella zona della tribuna, solitamente frequentata da famiglie e da appassionati meno focosi, rendendo ancora più grave e sorprendente l’accaduto.
Un comportamento che ha suscitato sdegno nell’ambiente sportivo e tra gli stessi tifosi del Catanzaro, da sempre considerati esempio di passione genuina e rispetto per la maglia.