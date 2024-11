Dovrà essere celebrato un nuovo processo per le minacce all’allora procuratore di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, costate in primo e secondo grado a Salerno la condanna ad 8 mesi di reclusione per Andrea Mantella, elemento di vertice del clan Lo Bianco e poi di un’autonoma consorteria criminale

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO