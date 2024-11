La Questura di Reggio Calabria ha adottato una serie di misure di vigilanza a tutela della sicurezza della cronista e della sua famiglia

Alessia Candito, giornalista del Corriere della Calabria è stata più volte minacciata. Lo ha reso noto lo stesso giornale sul quale si legge che "la decisione si è resa necessaria dopo una serie di minacce ricevute dalla giornalista in relazione ad alcuni servizi pubblicati proprio sul Corriere della Calabria". La Questura di Reggio Calabria ha infatti adottato una serie di misure di vigilanza a tutela della sicurezza della giovane e della sua famiglia. La Procura di Reggio Calabria ha sequestrato una serie di email ricevute dalla cronista: le ha inviate un ex pentito, oggi irreperibile, sul quale sono in corso accertamenti investigativi. La tutela assegnata ad Alessia Candito è legata, tuttavia, anche a un'inchiesta dell'antimafia di Reggio Calabria sui clan di Archi e al loro tentativo di riproporre la propria supremazia criminale in città, tentativo che si è manifestato nel corso dell'estate con sgradite presenze a fare da contorno alla movida reggina.