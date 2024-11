L’uomo avrebbe sistematicamente minacciato, offeso e addirittura percosso con un bastone i vicini per ottenere denaro

I Carabinieri di Cirò Marina e di Crotone hanno arrestato Nicodemo Stancato, 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto all'obbligo di firma, con l'accusa di aver estorto del denaro, tramite minacce e aggressioni, ad alcuni vicini di casa.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe seminato terrore tra i condomini che avrebbero continuato a consegnargli del denaro, che sarebbe servito per comprare della droga, senza mai denunciarlo.

La vicenda è stata scoperta dai Carabinieri che tenevano sotto controllo il pregiudicato. Stancato - spiegano i militari - sarebbe diventato l’ossessione della gente del quartiere in cui vive, nelle cui abitazioni avrebbe commesso furti in serie tanto da essere arrestato per tre volte nell'arco di un solo mese. E anche mentre era ristretto agli arresti domiciliari si sarebbe reso protagonista di un'evasione per potersi procurare della droga.

In particolare, si introduceva nelle abitazioni dei vicini che venivano minacciati, offesi, addirittura percossi con un bastone, lo stesso con il quale distruggeva gli arredi delle case delle vittime finché non otteneva il denaro. Dopo aver scoperto i primi episodi di estorsione, i Carabinieri sono riusciti a convincere le vittime a denunciare le malversazioni subite ma solo dopo aver assicurato loro che l'Arma ne avrebbe garantito l'incolumità.

In seguito alle indagini svolte dai carabinieri, il sostituto procuratore di Crotone Alessandro Riello ha quindi chiesto e ottenuto dal gip Lucia Anna Altamura un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per Stancato, che è stato tratto in arresto con l'accusa di estorsione aggravata e continuata.