I carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza di reato. In manette un 64enne di Torre di Ruggiero

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cardinale, coadiuvati dai colleghi di Chiaravalle Centrale, hanno arrestato in flagranza di reato, per maltrattamenti contro familiari e conviventi, P. A., disoccupato 64enne di Torre di Ruggiero.

In particolare, nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di denuncia orale sporta dalla convivente del prevenuto, i militari si sono recati immediatamente presso l’abitazione dello stesso, sorprendendolo mentre, per futili motivi, stava percuotendo e minacciando di morte la propria figlia minorenne. Nella circostanza, la ragazza è stata escussa in maniera approfondita dagli inquirenti, al fine di chiarire i contorni della vicenda.

A seguito dell’occorso, l’arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida.