L'uomo, residente in Sicilia, è stato arrestato perchè ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex convivente rifugiatasi a Pizzo, nel vibonese

La Polizia ha arrestato un uomo residente in Sicilia, perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente, una trentatreenne domiciliata da qualche tempo a Pizzo. L’attività è scaturita dalla collaborazione tra il commissariato siciliano e gli agenti di Polizia vibonese che avrebbero monitorato le azioni dell’uomo. La donna, preoccupata dell’atteggiamento aggressivo dell’uomo, si era infatti rifugiata a Pizzo, dove un amico le aveva dato ospitalità. La donna, venuta a conoscenza che l’ex convivente l’avrebbe voluta picchiare, avrebbe confessato violenze e soprusi subiti ed è stata quindi accompagnata alla Questura di Vibo per denunciare gli abusi.

