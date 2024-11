È successo a Corigliano. L'uomo si è rivolto ai carabinieri che sono intervenuti all'atto della consegna del denaro impedendo che avvenisse l'estorsione

I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno sventato un'estorsione ai danni di un ultrasettantenne del posto da parte di una donna di origini romene, che è stata arrestata in flagranza di reato.

L'anziano si era rivolto in evidente stato confusionale ai militari chiedendo aiuto ed asserendo che alcune ragazze gli avevano chiesto del denaro dietro minacce e pressioni psicologiche. I Carabinieri hanno così ricostruito dettagliatamente l'intera vicenda. L'uomo era stato avvicinato da un paio di ragazze che asserivano di avergli fatto degli scatti di nascosto e di volere un'ingente somma contante per distruggere le foto e non renderle pubbliche.

L'anziano signore intimorito, ha consegnato alle donne la somma di tremila euro in contanti. Ma il ricatto è continuato con la richiesta di altri duemila euro. L'anziano, disperato, si è recato alla caserma dei Carabinieri di Corigliano Calabro. I militari hanno acquisito i tabulati telefonici e gli estremi dell'assegno versato in banca dell'importo di tremila euro, poi versato alle donne. Si è quindi deciso di attuare servizi di controllo nella zona del previsto scambio. La giovane, giunta sul luogo della consegna del denaro è stata fermata dai carabinieri in flagranza di reato. Da successivi accertamenti è emerso che sulla stessa donna pendeva un ordine di carcerazione per una rapina compiuta nel 2016 nel casertano.